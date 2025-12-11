Logo R7.com
Senado aprova projeto Antifacção por unanimidade

Proposta endurece penas e amplia recursos para segurança pública

Conexão Record News|Do R7

O Senado Federal aprovou um novo marco legal para combater o crime organizado no Brasil, reformulado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

O Senado Federal aprovou um novo marco legal para combater o crime organizado no Brasil, reformulado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

