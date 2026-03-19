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Senado aprova uso imediato de tornozeleira para agressores

Medida será obrigatória sempre que houver risco à vida ou à integridade da vítima

Conexão Record News|Do R7

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O Senado aprovou um projeto de lei que torna obrigatória a utilização de tornozeleiras eletrônicas por agressores de mulheres em situações de risco. A advogada Rayssa Blumer comenta o assunto.

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