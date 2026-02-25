Logo R7.com
Senadores democratas criticam Trump por não usar sanções contra a Rússia

Análise identificou centenas de alvos que poderiam ter sido sancionados pelos EUA

Senadores democratas da Comissão Bancária do Senado dos Estados Unidos expressaram descontentamento com a administração de Donald Trump devido à falta de intensidade nas sanções contra a Rússia. Eles identificaram centenas de possíveis alvos que poderiam ter sido sancionados em 2025.

