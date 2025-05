Setor de tecnologia demanda 70 mil profissionais por ano e oferece remuneração maior do que a média

O mercado de trabalho do setor de tecnologia da informação possui diversas oportunidades para profissionais devidamente qualificados, segundo o advogado especialista em crimes digitais Flávio D’Urso. Por ano, 46 mil profissionais da área se formam no Brasil, mas o setor demanda um número maior: 70 mil. A remuneração pode chegar a três vezes a média nacional.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (23), D’Urso mostra que existem oportunidades gratuitas para quem deseja se especializar na área , mas não consegue pagar por esse tipo de educação. Uma delas é a Bolsa Futuro Digital, lançada pelo governo federal nesta quinta-feira (22).



O especialista explica os passos do programa, que pode pagar uma bolsa de até R$ 600 por mês. “É necessário, então, que a pessoa se cadastre para participar, e haverá uma segunda etapa na qual os melhores farão uma capacitação nas empresas parceiras, terão a oportunidade de trabalhar ali e ganharão uma bolsa ainda mais vantajosa”, acrescenta.



O advogado analisa que novas formas de trabalho devem surgir com o aumento da nossa dependência do meio digital , o que pode se tornar uma grande oportunidade de carreira. “As questões da vida estão migrando cada vez mais para o universo digital. Veja que hoje o relacionamento humano é muito mais digital do que presencial”, conclui D’Urso.