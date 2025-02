Sisu: cursos podem beneficiar candidatos que se destaquem em certas áreas de conhecimento; entenda

Em entrevista ao Conexão Record News nesta sexta-feira (17), o especialista em legislação escolar Erick Anderson explica que os candidatos que realizaram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e pretendem ingressar em uma universidade pública pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada) se atentem aos diferentes valores que as instituições atribuem a cada área do conhecimento no exame. Ele exemplifica que um curso de medicina pode solicitar um desempenho melhor na área de ciências da natureza e beneficiar os estudantes com notas maiores nesta categoria. Anderson avisa que o candidato “consegue consultar nos sites das próprias instituições [as áreas do conhecimento], pois elas têm autonomia para decidir esses pesos”.