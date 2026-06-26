Sobe para 920 o número de mortos após terremotos na Venezuela

O número de mortos após os terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira (24) subiu para 920. Segundo o balanço atualizado pelo governo venezuelano nesta sexta-feira (26), o número de feridos, até o momento, é de 2.980. Equipes de resgate seguem trabalhando nos escombros em busca de desaparecidos. O Brasil enviou uma missão humanitária para reforçar as operações em Caracas.



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