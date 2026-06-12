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SpaceX estreia na Bolsa de Valores de Nova York

Empresa de Elon Musk é avaliada em cerca de US$ 1,75 trilhão

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A SpaceX estreou na bolsa de valores de Nova York com uma avaliação de US$ 1,75 trilhão, tornando-se a oitava companhia mais valiosa do mundo.

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