STF dá início a julgamento do núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado

Grupo seria responsável por ações destinadas a dificultar o voto de eleitores do Nordeste

Conexão Record News

O Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento do núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado, com foco em seis réus acusados de elaborar a minuta do Golpe e de ações que dificultaram o voto no Nordeste nas eleições de 2022.

