STF dá início a julgamento do núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado
Grupo seria responsável por ações destinadas a dificultar o voto de eleitores do Nordeste
O Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento do núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado, com foco em seis réus acusados de elaborar a minuta do Golpe e de ações que dificultaram o voto no Nordeste nas eleições de 2022.
Últimas
Trump critica duramente líderes europeus em entrevista
Presidente também afirmou que pode ampliar ações militares na América Latina
Governo de Israel vai avançar para segunda etapa
Acordo prevê desmilitarização da região; Netanyahu diz que não haverá negociação
Lituânia declara estado de emergência e pede apoio militar
Segundo autoridades, vários balões vindos de Belarus interromperam tráfego aéreo no país recentemente
Líderes da União Europeia pressionam por discussões urgente
Carta afirma que apoiar Ucrânia na luta pela liberdade é parte do próprio interesse do bloco
Vladimir Putin não quer restaurar antiga União Soviética
Declaração foi feita pelo Kremlin em resposta à acusação de líderes europeus
Programa deverá contratar três milhões de moradias em 2026
Segundo o governo, faixas de renda serão atualizadas no começo do próximo ano
Governo avalia aumentar tarifas para carros e aço em 2026
Medida é para proteger setores da economia que estão sofrendo com importações
China supera pela primeira vez valor das exportações em relação às importações
Exportadores redirecionaram embarques para mercados alternativos, como Europa e sudeste asiático
Ucrânia vai apresentar plano de paz revisado aos EUA nesta terça-feira (9)
Kiev tenta equilibrar proposta americana para o fim da guerra, vista como favorável a Moscou
Anúncios falsos com inteligência artificial enganam consumidores
Meta é acusada de facilitar proliferação de anúncios mentirosos no Reino Unido
Embaixador dos EUA vai se reunir com representantes da ilha da Groenlândia
Donald Trump tem demonstrado interesse em anexar território autônomo desde assumiu o cargo
Volodymyr Zelensky se reúne com líderes europeus em Londres
Representantes vão discutir questões de segurança e pacotes de apoio à defesa do país
Inscrições para concurso da Caixa terminam nesta segunda (8) para salários de até R$ 16,4 mil
Oportunidades são para cargos de nível superior: engenheiro, arquiteto e médico do trabalho
Estratégia de segurança dos EUA não menciona Coreia do Norte
Omissão aumentou expectativas para possível retomada das negociações entre Trump e Kim Jong-un