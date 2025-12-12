STF forma maioria para perda do mandato de Carla Zambelli
Alexandre de Moraes anulou decisão da Câmara; julgamento acontece em sessão virtual
O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu anular o ato da Câmara dos Deputados para manter o mandato da deputada federal Carla Zambelli.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Brasil é o único país do Brics que não cortou juros em 2025
No bloco das 20 maiores economias do mundo, apenas o Japão não reduziu juros neste ano
Rússia pode não gostar de algumas propostas da Ucrânia enviadas aos Estados Unidos
Plano de paz revisado por líderes europeus foi entregue ao governo norte-americano
Rússia e Belarus entram em contato com governo da Venezuela
Líderes demonstraram apoio ao governo de Nicolás Maduro contra "pressão externa"
STF julga recurso que pede mudanças no entendimento do foro privilegiado
Análise acontece em plenário virtual do Supremo Tribunal Federal
Brasil tem mais de 80 milhões de pessoa endividadas
Uso do cartão de crédito como renda expõe fragilidade financeira das famílias
"Ucrânia está totalmente alinhada com lado americano"
Segundo Volodymyr Zelensky, segurança deve ser fundamental para reconstrução
Ministro russo diz que mal-entendidos com EUA estão resolvidos
Kremlin elogiou reunião entre enviado especial norte-americano e Vladimir Putin
Grupo terrorista propõe congelamento de armas
Governo israelense respondeu que não haverá futuro para o Hamas, e Gaza deve ser desmilitarizada
Saiba o que muda na prova de redação da Fuvest 2026
Candidato vai poder escolher entre dissertação ou outro tipo narrativo oferecido no exame
EUA apreendem navio petroleiro na costa venezuelana
Militares chegaram em helicópteros e renderam comandante; Trump disse que ação foi por "um bom motivo"
México aprova aumento de tarifas de importação; Brasil está na lista de afetados
Taxas atingem mais de 1.400 produtos em setores automotivo, têxtil e eletrodomésticos
Banco Central dos EUA corta juros pela terceira vez seguida
FED reduziu taxas de juros do país norte-americano em 0,25 ponto percentual
Especialista analisa acusação da Anistia Internacional contra o Hamas
Segundo Paulo Velasco, os dois lados se excederam durante os dois anos de conflito
Veja as orientações da Defesa Civil para a Grande SP nesta quinta (11)
Na quarta (10), rajadas de ventos de cerca de 100 km/h provocaram vários transtornos