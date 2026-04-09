STF permite que juízes somem tempo de serviço de advocacia para bônus
Decisão permite incluir até 15 anos de exercício no cálculo do adicional por tempo de serviço
O Supremo Tribunal Federal decidiu restaurar o adicional por tempo de serviço para magistrados e membros do Ministério Público.
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