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STF permite que juízes somem tempo de serviço de advocacia para bônus

Decisão permite incluir até 15 anos de exercício no cálculo do adicional por tempo de serviço

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O Supremo Tribunal Federal decidiu restaurar o adicional por tempo de serviço para magistrados e membros do Ministério Público.

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