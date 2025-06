Temperaturas começam a se elevar gradativamente neste fim de semana em boa parte do Brasil

Todas as capitais do sudeste devem ter, nesta sexta-feira (13), o recorde de frio do ano . Em São Paulo , as menores temperaturas vêm se renovando a cada dia. Os termômetros marcam 10°, em média, nos bairros paulistanos.



Em entrevista ao Conexão Record News , Vitor Takao, meteorologista da Climatempo, garante que as temperaturas já começarão a se elevar gradativamente neste fim de semana em boa parte do Brasil. “A onda de frio termina, de fato, neste sábado (14), mas não quer dizer que vai voltar a fazer calor já. Aos poucos, as temperaturas vão subindo no centro-sul do país no início da próxima semana”, explica o meteorologista.