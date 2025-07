Tempo firme e seco deve voltar ao Sudeste no final de semana, enquanto Sul deve ter chuvas

Apesar de uma queda nas temperaturas e alguns pontos de chuva na região Sudeste, o tempo firme deve retornar durante o final de semana. Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (25), Patrícia Cassoli, meteorologista da Climatempo, pontua que a condição de tempo firme com predomínio de sol deve se estender a grande parte do interior do Brasil, como Centro-Oeste e Sudeste, interior do Nordeste e sul da região Norte.



As instabilidades registradas em algumas regiões do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais devem perder força nesta sexta e mudar sábado (26), acendendo o alerta para o tempo seco e baixa umidade do ar, agravando problemas respiratórios. No entanto, a meteorologista explica que a situação não deve ser a mesma no Sul do país.



Com o aumento das instabilidades haverá o maior condição de chuvas na região, com alerta de temporais na metade sul do Rio Grande do Sul no sábado. Com a movimentação do fenômeno, o mesmo alerta deve se expandir para o restante da região no domingo (27), atingindo Santa Catarina e Paraná.



Patrícia também pontua a chance de chuvas isoladas no litoral do Nordeste brasileiro, de Pernambuco ao Rio Grande do Norte, e no extremo norte do Norte do Brasil, em pontos entre Roraima e o norte do Amazonas.