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Tentativas de influenciar ferramentas de IA têm se tornado cada vez mais comum

STJ abriu investigação para apurar fraudes em documentos enviados ao Judiciário

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Especialistas alertam para os riscos do uso de inteligência artificial sem supervisão humana nos processos judiciais.

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