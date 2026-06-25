Terremotos atingem a Venezuela e causam destruição

Dois terremotos de grandes proporções abalaram a Venezuela na noite passada. Os tremores, com magnitudes de 7.2 e 7.5, foram os mais intensos registrados no país em mais de um século.



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