Trump diz que 'civilização inteira morrerá esta noite'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma declaração alarmante nas redes sociais ameaçando o Irã. Ele afirmou que "uma civilização inteira morrerá esta noite". Em resposta às tensões crescentes entre os dois países, ataques já estão ocorrendo na região.



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