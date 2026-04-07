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Trump diz que 'civilização inteira morrerá esta noite'

Presidente afirmou que este é um dos momentos mais importantes da história

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma declaração alarmante nas redes sociais ameaçando o Irã. Ele afirmou que "uma civilização inteira morrerá esta noite". Em resposta às tensões crescentes entre os dois países, ataques já estão ocorrendo na região.

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