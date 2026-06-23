Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Trump diz que Irã aceitou inspeções nucleares de alto nível

Segundo o presidente, a decisão vai garantir 'honestidade nuclear'; Teerã não se pronunciou

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O presidente dos Estados Unidos anunciou um avanço significativo nas negociações com o Irã para permitir a volta de inspetores nucleares ao país. Segundo Donald Trump, o Irã aceitou as inspeções de alto nível por um período prolongado. Esta declaração foi feita após uma rodada de negociações entre os dois países.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Estados Unidos
  • Irã
  • oriente-medio
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.