Trump diz que Irã aceitou inspeções nucleares de alto nível

O presidente dos Estados Unidos anunciou um avanço significativo nas negociações com o Irã para permitir a volta de inspetores nucleares ao país. Segundo Donald Trump, o Irã aceitou as inspeções de alto nível por um período prolongado. Esta declaração foi feita após uma rodada de negociações entre os dois países.



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