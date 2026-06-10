Trump diz que Irã 'pagará o preço' pela demora no acordo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nas redes sociais que o Irã enfrentará consequências por demorar a negociar um acordo. Esta declaração surge após os EUA realizarem ataques contra alvos iranianos.



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