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Trump diz que Irã 'pagará o preço' pela demora no acordo

Anteriormente, presidente afirmou que negociações estava em fase final

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nas redes sociais que o Irã enfrentará consequências por demorar a negociar um acordo. Esta declaração surge após os EUA realizarem ataques contra alvos iranianos.

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