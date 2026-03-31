Trump diz que países devem buscar o próprio petróleo

Em uma mensagem nas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a falta de apoio de aliados: "Os Estados Unidos não estarão mais lá para ajudá-los, assim como vocês não estiveram lá para nos ajudar".



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