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Trump diz que países devem buscar o próprio petróleo

Segundo presidente, afetados pela crise devem criar coragem tardia e ir até o estreito de Ormuz

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Em uma mensagem nas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a falta de apoio de aliados: "Os Estados Unidos não estarão mais lá para ajudá-los, assim como vocês não estiveram lá para nos ajudar".

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