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Trump diz que próxima fase de negociações será mais fácil

Medidas devem incluir programa nuclear, ajuda financeira a Teerã e reabertura de Ormuz

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Durante a cúpula do G7 na França, Donald Trump disse que a próxima etapa das negociações com o Irã será mais simples, após se reunir com o Emir do Qatar. Esta fase incluirá debates sobre o programa nuclear iraniano e questões financeiras referentes a Teerã.

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