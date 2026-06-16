Trump diz que próxima fase de negociações será mais fácil

Durante a cúpula do G7 na França, Donald Trump disse que a próxima etapa das negociações com o Irã será mais simples, após se reunir com o Emir do Qatar. Esta fase incluirá debates sobre o programa nuclear iraniano e questões financeiras referentes a Teerã.



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