TSE endurece regras para utilização de IA nas eleições

Provedores de internet poderão ser responsabilizados pela Justiça

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) aprovou regras mais rígidas para as eleições deste ano. Na última sessão, os ministros decidiram proibir a divulgação de conteúdos produzidos ou manipulados por inteligência artificial nas 72 horas que antecedem o pleito e nas 24 horas depois.

