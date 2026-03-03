TSE endurece regras para utilização de IA nas eleições

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) aprovou regras mais rígidas para as eleições deste ano. Na última sessão, os ministros decidiram proibir a divulgação de conteúdos produzidos ou manipulados por inteligência artificial nas 72 horas que antecedem o pleito e nas 24 horas depois.



