Ucrânia pode ter que ceder terras raras em troca de ajuda militar, diz especialista

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , falou em entrevista nesta segunda-feira (3) que quer garantias sobre terras raras ucranianas em troca de ajuda na guerra contra a Rússia . O interesse tem relação com a exploração de metais estratégicos, como urânio e lítio, considerados essenciais para a economia do futuro e presentes em abundância na Ucrânia.



Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (4), Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), falou sobre o papel das terras nas negociações de paz. “A China já está usando as suas terras raras como fator de pressão sobre os Estados Unidos. [...] Trump aproveitou e está usando essa fragilidade da Ucrânia para fazer uma pressão extra”, analisou.