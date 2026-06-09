UE estuda propor novas sanções contra bancos russos

A União Europeia deve anunciar na quarta (10) o 21º pacote de sanções contra a Rússia. De acordo com uma fonte diplomática, as novas medidas têm como alvo redes bancárias e sistemas de criptomoedas do país.



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