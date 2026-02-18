Uso de IA nas eleições deve ser definido pelo TSE em março

O Tribunal Superior Eleitoral deve definir até a primeira semana de março regras para o uso de inteligência artificial nas eleições presidenciais de 2026. Uma multa de até R$ 30 mil para publicação de conteúdos falsos é prevista.



