Uso de IA nas eleições deve ser definido pelo TSE em março

Resolução prevê multa de até R$ 30 mil para conteúdos falsos ou tirados de contexto

O Tribunal Superior Eleitoral deve definir até a primeira semana de março regras para o uso de inteligência artificial nas eleições presidenciais de 2026. Uma multa de até R$ 30 mil para publicação de conteúdos falsos é prevista.

