Vai levar celular no bloquinho? Especialista dá dicas de como proteger aparelho de furtos

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (25), o advogado especialista em crimes digitais Flávio D’Urso destaca a importância de tomar precauções ao levar o celular a eventos, como blocos de carnaval e shows.



O especialista recomenda, em primeiro lugar, que o usuário faça backup dos dados do aparelho, garantindo a segurança de fotos, contatos e aplicativos na nuvem. Outra medida essencial é anotar o IMEI do telefone, que possibilita o bloqueio do dispositivo em caso de furto.



D’Urso ressalta também a necessidade de manter os serviços de localização ativados, fator que aumenta as chances de recuperar o celular caso ele seja perdido ou roubado .