Vazamento de óleo no Pará ‘pode acabar com toda a economia de Belém’, diz especialista

O vazamento de óleo na região de Belém, no estado do Pará , ameaça devastar toda a economia ribeirinha local, segundo Marcos Teixeira, professor de engenharia agrícola.



Ao Conexão Record News desta segunda-feira (23), Teixeira ressalta que a repercussão do caso na mídia foi decisiva, pois “é a partir da notícia que muitas vezes a gente vê as coisas acontecendo”. A comunidade já denunciava a presença de manchas nas águas há duas semanas. A Polícia Civil instaurou recentemente uma investigação para apurar a origem do vazamento.



O especialista destaca a existência de uma “assimetria entre o poder da população e o poder econômico”. Segundo ele, as regulamentações públicas existem justamente para equilibrar essa relação, como nas normas que regem o transporte de petróleo .



Teixeira pondera que, embora só ganhe atenção em momentos de crise, a área ambiental é fundamental para evitar danos maiores aos ecossistemas. Apesar das críticas de alguns setores produtivos sobre um suposto excesso de regras, o professor afirma que essas regulamentações são essenciais para prevenir tragédias como a que ocorre atualmente no Pará.



A Polícia Civil apura o vazamento de óleo que contamina comunidades ribeirinhas na região metropolitana de Belém, capital do Pará. Pelo menos 1.000 famílias vivem nas áreas afetadas. Moradores suspeitam que a mancha tenha como origem os navios atracados na Baía do Guajará, mas não há uma comprovação oficial.