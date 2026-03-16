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Veja o que a universidade permite e proíbe sobre o uso de IA em trabalhos e pesquisas

CNE está discutindo parecer que criará diretrizes nacionais para emprego da tecnologia na educação

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O uso da inteligência artificial no ensino superior é tema de discussão entre reitores e professores.

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