Velocidade de tornado no Paraná pode ter passado de 30km/h
Moradores foram surpreendidos com força descontrolada da natureza
O sistema de tecnologia e monitoramento ambiental do Paraná confirmou a ocorrência de dois novos tornados no estado durante as tempestades da última sexta-feira. Além do tornado em Rio Bonito do Iguaçu, fenômenos similares foram registrados em Turvo e Guarapuava.
