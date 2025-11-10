Velocidade de tornado no Paraná pode ter passado de 30km/h

O sistema de tecnologia e monitoramento ambiental do Paraná confirmou a ocorrência de dois novos tornados no estado durante as tempestades da última sexta-feira. Além do tornado em Rio Bonito do Iguaçu, fenômenos similares foram registrados em Turvo e Guarapuava.



