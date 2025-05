Virada no tempo: final de maio deve ser marcado por queda nas temperaturas do Centro-Sul

A última semana de maio deve ter virada no tempo, diz Vitor Takao, meteorologista da Climatempo, em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (26). Os últimos dias do mês devem ter chuvas e temperaturas mais baixas, principalmente nos estados do Centro-Sul e alguns da região Norte.



A cidade de São Paulo terá temperaturas agradáveis no começo da semana, sem um calor muito forte ou chuvas, mas a situação deve se alterar nos próximos dias com a formação de uma frente fria , seguida de uma massa de ar polar que deve derrubar as temperaturas em boa parte do estado paulista. No Rio de Janeiro , é esperado um cenário parecido, com temperaturas caindo ao longo da semana.



A massa de ar polar pode ocasionar neve em pontos mais elevados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E, avançando pelo continente, a frente fria também deve derrubar os termômetros em estados como o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre.