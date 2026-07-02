Vírus sincicial respiratório representa 53% das infecções graves

O Brasil enfrenta um aumento significativo nos casos de síndrome respiratória aguda grave. Segundo o Infogripe da Fiocruz, a maioria dos estados está em níveis de alerta devido à alta circulação do vírus sincicial respiratório (VSR), intensificada pelas condições climáticas do outono e inverno. Nas últimas semanas, o VSR foi responsável por 53% das infecções respiratórias no país.



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