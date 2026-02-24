Volodymyr Zelensky diz que Rússia não atingiu objetivos ao longo dos quatro anos de guerra
Presidente agradeceu apoio europeu e pediu cronograma para adesão de Kiev ao bloco
Durante um discurso no Parlamento Europeu, o presidente ucraniano pediu apoio financeiro de € 90 bilhões por parte da União Europeia. Discurso foi feito no dia em que a guerra com a Rússia completa quatro anos.
Últimas
Irã está perto de acordo para compra de mísseis da China
Equipamentos têm alcance de cerca de 290 km e são projetados para evadir defesas navais
Guerra entre Rússia e Ucrânia completa quatro anos nesta terça (24)
Segundo a ONU, mais de 15 mil mortes foram registradas; Moscou ocupa 19,5% do território ucraniano
Lançamentos e vendas de imóveis batem recorde em 2025
Setor cresceu mesmo com juros altos, impulsionado pelo programa 'Minha Casa, Minha Vida'
Donald Trump fará discurso nesta terça (24) sobre Estado da União
Presidente dos EUA deve falar sobre ações contra Irã, economia, imigração e política interna
Isenção a data centers precisa ser aprovada pelo Congresso para ser mantida
Medida provisória que suspende tributos federais para o setor termina nesta quarta (25)
Macron diz estar cético sobre acordo no curto prazo entre Ucrânia e Rússia
Segundo presidente francês, não há vontade por parte da Rússia de alcançar a paz
Fortes chuvas castigam cidades da Zona da Mata Mineira
Em Ubá, a enxurrada arrastou veículos e urnas funerárias pelas ruas
Brasil e Coreia do Sul assinam 10 acordos sobre cooperação
Medida foi anunciada pelo presidente do país asiático nesta segunda-feira (23)
Rússia dispara 50 mísseis e 300 drones contra Kiev
Uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas; conflito completa quatro anos nesta terça (24)
Energia elétrica pode ficar acima da inflação em 2026
Acionamento das usinas termelétricas pode elevar valor da conta
China alerta que disputa com os EUA é prejudicial
Pequim pediu que Washington suspenda medidas tarifárias unilaterais aos parceiros
Suprema Corte dos EUA vai analisar questões jurídicas com Cuba
Ações estão relacionadas à Lei Helms-Burton, que permite indenizações por bens confiscados
Governo federal divulga balanço do 1º ano do Contrata+Brasil
Entenda como MEIs podem vender ao governo e quem pode participar
Porteiro atento consegue impedir invasão a condomínio em SP
Mesmo com toda a tecnologia, situação reafirmou a importância de manter uma pessoa no local