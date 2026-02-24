Logo R7.com
Volodymyr Zelensky diz que Rússia não atingiu objetivos ao longo dos quatro anos de guerra

Presidente agradeceu apoio europeu e pediu cronograma para adesão de Kiev ao bloco

Conexão Record News|Do R7

Durante um discurso no Parlamento Europeu, o presidente ucraniano pediu apoio financeiro de € 90 bilhões por parte da União Europeia. Discurso foi feito no dia em que a guerra com a Rússia completa quatro anos.

