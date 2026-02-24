Volodymyr Zelensky diz que Rússia não atingiu objetivos ao longo dos quatro anos de guerra

Durante um discurso no Parlamento Europeu, o presidente ucraniano pediu apoio financeiro de € 90 bilhões por parte da União Europeia. Discurso foi feito no dia em que a guerra com a Rússia completa quatro anos.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!