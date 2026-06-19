Zelensky diz que garantia é adesão acelerada da Ucrânia à UE

Durante a cúpula da União Europeia em Bruxelas, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a defesa da Ucrânia está moldando o futuro da Europa. Ele pediu uma adesão acelerada à União Europeia como garantia de segurança para o bloco.



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