Zelensky diz que garantia é adesão acelerada da Ucrânia à UE
Ucraniano disse aos Estados-membros que o país deseja fim do conflito até o fim do ano
Durante a cúpula da União Europeia em Bruxelas, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a defesa da Ucrânia está moldando o futuro da Europa. Ele pediu uma adesão acelerada à União Europeia como garantia de segurança para o bloco.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Porta-voz diz que forças armadas israelenses respeitam acordos
Mais cedo, Netanyahu disse que Hezbollah pagaria 'preço alto' por ataques
Mortes relacionadas ao consumo de álcool caem 19,5%
Fiscalização e campanhas de conscientização contribuíram para queda nos últimos 14 anos
Inverno começa no domingo (21) com queda nas temperaturas
Julho deve ser o mês mais rigoroso; estão previstas duas fortes massas de ar frio
MPT defende proibição do trabalho de influenciador mirim
Atividade em redes sociais deve ser restrita a fins artísticos, de acordo com o órgão
Israel e Hezbollah anunciam acordo de cessar-fogo
Negociadores dos Estados Unidos e do Qatar teriam elaborado medida com ajuda do Irã
Brasil cai sete posições em ranking de competitividade
País teve piora nos indicadores avaliados e ocupa a 65ª posição entre 70 nações
Possível missão em Ormuz: Alemanha envia embarcações para o mar Vermelho
Segundo o ministro, país avalia participação em operações de remoção de minas
Zelensky diz que ação na Rússia foi resposta ao ataque em Kiev
Líder ucraniano disse que Moscou 'vai queimar' se ataques contra o país continuarem
Trump anuncia acordo para produção de semicondutores nos EUA
Presidente norte-americano revelou parceria para fortalecer autonomia no país
Presidente do Irã descreve acordo como 'historico'
Catar também afirmou que a medida representa base sólida para avanço das negociações
CNPJ vai passar a ter letras a partir do mês de julho
Formato atual está no limite técnico, por isso Receita Federal pretende adotar novo modelo
Petroleiros navegam pelo estreito de Ormuz após acordo
No Líbano, forças israelenses lançaram novos ataques nesta quinta-feira (18)
Drones ucranianos atacam refinaria de petróleo na Rússia
Autoridades russas informaram que mais de 40 foram abatidos; alguns conseguiram atingir o alvo
Mercúrio, Júpiter, Vênus e Lua aparecem alinhados no céu
Fenômeno poderá ser observado a olho nu em todo o Brasil logo após o pôr do Sol