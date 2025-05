Desempenho da seleção em amistoso com o Japão será decisivo para escolha do elenco da Copa América

A seleção brasileira feminina de futebol segue em ritmo intenso de preparação e, na próxima sexta-feira (30), enfrenta o Japão em amistoso válido pela Data Fifa, às 21h30, na Arena Corinthians, em São Paulo. Este será o primeiro teste da equipe nesta janela internacional e representa uma importante oportunidade para o técnico Arthur Elias avaliar jogadoras e ajustar o elenco que disputará a Copa América em julho.



Entre os destaques, está a zagueira Isa Haas, que vive grande fase no Cruzeiro, atual líder invicto do Brasileirão . A convocação da atleta reforça o bom momento do clube mineiro e também evidencia o trabalho consistente da jogadora, que se tornou peça fundamental no time. A goleira Camila Rodrigues, também do Cruzeiro, integra a lista e reafirma a conexão entre o desempenho no clube e as oportunidades na equipe nacional.



Isa Haas, que já acumula diversas convocações desde as categorias de base, foi campeã com a seleção sub-20 sob o comando de Jonas Urias e, atualmente, reforça o setor defensivo da equipe principal.



Outro elemento simbólico deste amistoso é o retorno de Arthur Elias ao estádio onde viveu momentos marcantes de sua carreira. Treinando no CT Joaquim Grava e jogando na Neo Química Arena, o treinador estará em ambiente familiar. A expectativa é que o reencontro traga boas lembranças e fortaleça o vínculo com os torcedores do Corinthians , que devem comparecer em peso para apoiar a seleção brasileira.



Além da importância emocional, o jogo será um termômetro técnico, proporcionando ao treinador e à comissão a chance de observar o desempenho das atletas em um cenário competitivo, com foco total na montagem do grupo que buscará o título da Copa América em 2025 .



O programa Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45, na RECORD NEWS .