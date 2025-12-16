Equipe Alviverde recebe prêmio de mais de R$ 1 milhão com estadual

O Palmeiras celebrou a vitória no Campeonato Paulista de Futebol Feminino com um prêmio de R$ 1.115.000 pela conquista do título. O vice-campeão Corinthians também foi recompensado com R$ 625.000 por sua participação na competição.



