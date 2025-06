Federação Gaúcha de Futebol enviou solicitação para sediar amistoso da seleção feminina

A Federação Gaúcha de Futebol enviou uma solicitação para a CBF para receber um jogo amistoso da seleção feminina em outubro, porém, a confederação ainda não se posicionou sobre onde ocorrerá a partida. O Estádio do Beira-Rio , em Porto Alegre, é uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027 que também terá jogos em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e salvador.



O confronto em outubro ainda não está definido, mas antes disso, a seleção disputa a Copa América no Equador a partir de 12 de julho.