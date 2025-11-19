Logo R7.com
Vídeo exalta arquibancadas cheias nos jogos da equipe feminina da Ferroviária

Locomotiva de Araraquara disponibiliza entradas gratuitas; clube disputa partida conta o Palmeiras nesta quinta (20)

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

A Ferroviária divulgou um vídeo destacando a importância da torcida na decisão de futebol feminino contra o Palmeiras, nesta quinta-feira (20). A Locomotiva de Araraquara disponibiliza entradas gratuitas para as partidas.

