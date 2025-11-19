Vídeo exalta arquibancadas cheias nos jogos da equipe feminina da Ferroviária
Locomotiva de Araraquara disponibiliza entradas gratuitas; clube disputa partida conta o Palmeiras nesta quinta (20)
A Ferroviária divulgou um vídeo destacando a importância da torcida na decisão de futebol feminino contra o Palmeiras, nesta quinta-feira
(20). A Locomotiva de Araraquara disponibiliza entradas gratuitas para as partidas.
