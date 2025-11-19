Vídeo exalta arquibancadas cheias nos jogos da equipe feminina da Ferroviária

A Ferroviária divulgou um vídeo destacando a importância da torcida na decisão de futebol feminino contra o Palmeiras, nesta quinta-feira (20). A Locomotiva de Araraquara disponibiliza entradas gratuitas para as partidas.



