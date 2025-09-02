Vitória goleia por 16 a 0 em jogo do Campeonato Baiano Feminino

Diversos clubes se destacaram ao competir pelos campeonatos estaduais femininos realizados em diferentes regiões do Brasil no domingo (31). O Brasil de Farroupilha conquistou sua primeira vitória no Gaúchão Feminino ao derrotar o Flamengo de São Pedro por 3 a 0, com gols de Gabizinha, Emmily Karla e Marcela.





Sport Club Internacional superou o Juventude por 1 a 0 em Porto Alegre, com um gol de cobertura de Rafa Mineira, encerrando a invencibilidade das Jaconeiras. Com o resultado, as Gurias Coloradas assumiram a segunda colocação na tabela, atrás apenas do Grêmio.





No Campeonato Baiano, o Bahia goleou o São Francisco do Conde por 8 a 0, enquanto o Vitória aplicou 16 a 0 no Porto. As duas equipes agora se preparam para a terceira rodada do torneio.