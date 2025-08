Brasil garante nono título na Copa América Feminina após vitória sobre a Colômbia

O Brasil superou a Colômbia na decisão da Copa América Feminina neste sábado (2) e agora soma nove títulos na competição. A partida terminou empatada em 4 a 4, com gols de Amanda Gutierrez, Angelina e Marta. Nos pênaltis, a Colômbia perdeu três cobranças e a taça ficou com a amarelinha.



Já no Paulistão Feminino , o Corinthians venceu o Palmeiras na partida de domingo (3) e assumiu a liderança da competição. O gol da partida foi marcado pela atacante Gabi Zanotti, no final do primeiro tempo.



