Brasileiros se preparam para a fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa

A primeira Copa do Mundo de Clubes da Fifa tem início neste sábado (14), nos Estados Unidos, e as equipes brasileiras já fazem jogos-treinos para se preparar para a fase de grupos.



O Palmeiras já realizou dois treinos em Greensboro, na Carolina do Norte. O Fluminense venceu o Charleston Battery por 6 a 2, enquanto o rival, Flamengo , desembarcou nesta quinta na Filadélfia. E no Botafogo , teve novidade com a presença de Arthur Cabral.



O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.