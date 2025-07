Fortaleza anuncia Renato Paiva como novo técnico

O Fortaleza anunciou Renato Paiva como novo técnico da equipe, com contrato até 31 de dezembro de 2026. Os auxiliares Ricardo Dioísio e Miguel Santos e o treinador de goleiros Rui Tavares também vão trabalhar no Leão do Pici a partir de agora.



O treinador português estava no comando do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes, quando a equipe chegou a vencer o Paris Saint-Germain na fase de grupos da competição e acabou eliminada pelo Palmeiras nas oitavas de final.



Já o Fluminense joga no Maracanã contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira (17), pelo Campeonato Brasileiro. É o primeiro jogo do tricolor carioca desde a disputa do Mundial. Já o Cruzeiro briga para a assumir a liderança do campeonato — basta um empate para passar o Flamengo.



