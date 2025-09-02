Advogado mostra passagem aérea de Anderson Torres aos EUA e afirma que provas não foram forjadas

“A mídia nacional tratava um delegado da Polícia Federal de carreira como alguém que tivesse forjado provas no processo, como um mentiroso”, declara Eumar Roberto Novacki, advogado de Anderson Torres , durante o julgamento de seu cliente no STF (Supremo Tribunal Federal), nesta terça-feira (1).





O jurista disse que a acusação feita pelo Ministério Público de que Torres, então ministro da Justiça, teria forjado passagens aéreas com rumo aos EUA é uma “acusação gravíssima”. Ele alertou que essas provas foram anexadas no processo contra o ex-delegado em janeiro de 2023 sem maiores questionamentos.





não se confunde com vingança. Trata-se de justiça. E o que se pede neste momento, aos senhores julgadores, não é benevolência, mas aplicação firme da lei e do direito”, afirma. “Este julgamento, senhor Flávio Dino . E o que se pede neste momento, aos senhores julgadores, não é benevolência, mas aplicação firme da lei e do direito”, afirma.





O advogado comentou que o processo legal contra os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro — por suposto golpe de Estado — não deve ser pautado por ideologias ou pressões externas. “A isenção é o que se espera desta Corte. Corte que eu sempre defenderei”, completa Novacki.





A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) iniciou, nesta terça-feira (2), o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete acusados de integrar o núcleo central da tentativa de golpe. O grupo é apontado como responsável por ações que atentaram contra o Estado Democrático de Direito entre os anos de 2022 e 2023.





Nesta etapa do processo, os cinco ministros que compõem o colegiado vão deliberar sobre a condenação dos réus e — caso decidam pela culpa — definirão as penas correspondentes a cada um dos crimes atribuídos.





Os acusados — integrantes do chamado “núcleo crucial” da trama golpista — respondem por crimes como tentativa de golpe de Estado, e podem ser condenados a penas que, somadas, ultrapassam 40 anos de prisão, conforme previsto na legislação penal brasileira.