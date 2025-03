Alcolumbre destaca a importância do Congresso em discurso após aprovação do Orçamento de 2025

Em pronunciamento feito após a aprovação do Orçamento de 2025 , nesta quinta-feira (20), o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre , destacou a importância do Parlamento brasileiro no fortalecimento da democracia. Segundo o senador, vários atores e instituições foram responsáveis pela proposta, que mostraram os desejos e anseios “para uma peça pública orçamentária que pudesse representar a vontade da maioria”.



“Dar autonomia e autoridade aos deputados e deputadas, senadoras e senadoras para construir a peça mais importante do Estado brasileiro, que é o Orçamento, é fundamental para colocarmos os olhares de um país gigante, com muitas diferenças regionais, com discriminações regionais, com diferenças sociais de um abismo que faz com que estados brasileiros sofram hoje do ponto de vista da desigualdade social e regional”, finaliza Alcolumbre, sobre o papel do Parlamento.