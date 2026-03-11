Logo R7.com
Algas invadem praias do México e prejudicam o turismo

Presença desses organismos estaria ligada às mudanças climáticas

Hora News|Do R7

Quantidades de algas sargassum invadiram a costa de Playa del Carmen, próximo a Cancún, no México, afetando negativamente o turismo e os negócios locais.

