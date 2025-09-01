BDNES anuncia investimento de R$ 5 bilhões na economia verde
Edital quer apoiar transição ecológica, redução das emissões de carbono e reflorestamento; outros R$ 13 bi serão captados da iniciativa privada
O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), anunciou, nesta segunda-feira (1º), a abertura de um edital de apoio a fundos de investimento climáticos. A medida pretende apoiar projetos de economia verde como descarbonização e reflorestamento. A empresa pública investirá diretamente até R$ 5 bilhões, com R$ 13 bilhões vindo de captação privada.
