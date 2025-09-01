Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Meio Ambiente


BDNES anuncia investimento de R$ 5 bilhões na economia verde

Edital quer apoiar transição ecológica, redução das emissões de carbono e reflorestamento; outros R$ 13 bi serão captados da iniciativa privada

Hora News|Do R7

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), anunciou, nesta segunda-feira (1º), a abertura de um edital de apoio a fundos de investimento climáticos. A medida pretende apoiar projetos de economia verde como descarbonização e reflorestamento. A empresa pública investirá diretamente até R$ 5 bilhões, com R$ 13 bilhões vindo de captação privada. 

  • hora-news
  • economia
  • meio-ambiente
  • BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.