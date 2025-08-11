Caminhão derrapa em pista molhada e atinge carro na Rússia; veja vídeo
Segundo a polícia local, ninguém ficou ferido; logo após a ocorrência, caminhoneiro deixou a estrada
Um caminhão derrapou em uma estrada molhada e atingiu um veículo que ocupava a pista contrária. O momento foi registrado por um veículo que vinha logo atrás do caminhão. Logo após a ocorrência, o caminhoneiro reduziu a velocidade e deixou a estrada. Segundo a polícia local, ninguém ficou ferido. O caso aconteceu na Rússia.
