Caminhão derrapa em pista molhada e atinge carro na Rússia; veja vídeo

Segundo a polícia local, ninguém ficou ferido; logo após a ocorrência, caminhoneiro deixou a estrada

Hora News|Do R7

Um caminhão derrapou em uma estrada molhada e atingiu um veículo que ocupava a pista contrária. O momento foi registrado por um veículo que vinha logo atrás do caminhão. Logo após a ocorrência, o caminhoneiro reduziu a velocidade e deixou a estrada. Segundo a polícia local, ninguém ficou ferido. O caso aconteceu na Rússia.

