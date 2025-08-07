Caminhoneiro é flagrado transportando casa de madeira como se fosse carga
Parte do imóvel invadia a pista contrária da rodovia; esse tipo de transporte exige autorização do DER
Um caminhoneiro foi flagrado enquanto transportava uma casa de madeira inteira entre as cidades de Dois Vizinhos e Cruzeiro do Iguaçu, no Paraná. A cena chamou a atenção de outro motorista, que registrou tudo.
Transportes do tipo exigem uma autorização especial, que o Departamento de Estradas e Rodagens verifica se o caminhão tinha. O caminhoneiro não foi identificado.
