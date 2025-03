Ciclistas pegam ‘carona’ na traseira de caminhão e quase são atropelados, em Varginha (MG)

Três jovens de bicicleta caíram e quase foram atropelados após pegarem uma “carona” na traseira de um caminhão , em Varginha (MG), na sexta-feira (28). Um dos ciclistas se desequilibrou, puxou o amigo e os dois quase foram atingidos pelo veículo que vinha logo atrás. Nas imagens gravadas pelo motorista de um carro que trafegava pelo local no momento do acidente, é possível ver que o condutor do caminhão não percebeu o que havia acontecido e seguiu adiante. Não há informação se os jovens se machucaram na queda.