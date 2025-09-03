Correios suspendem pagamentos com cartão devido a falha no sistema

Os Correios anunciaram a suspensão temporária dos pagamentos por cartão de crédito e débito em suas agências. A decisão foi tomada devido à indisponibilidade do sistema da empresa responsável pelo serviço. Além disso, as postagens realizadas através do site e aplicativo estão temporariamente fora do ar e devem ser feitas exclusivamente nas agências físicas.



Em comunicado oficial, a empresa informou que o único método de pagamento aceito atualmente é o Pix, que continua operando normalmente. A medida foi adotada após a suspensão do contrato com a Berlin Finance — anteriormente conhecida como Fintech BK Bank — que havia vencido uma licitação em 2021 para gerenciar esses serviços. Os Correios afirmaram que o processo administrativo relacionado ao caso está seguindo todos os trâmites legais previstos.