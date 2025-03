'Daqui a um ano, terei orgulho de ter contribuído para salvar vidas neste país', diz Lula em evento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou nesta sexta-feira (14) na entrega de novas ambulâncias do Samu , em Sorocaba. Cerca de 800 ambulâncias serão distribuídas a 21 estados, e a cidade deve receber quatro unidades. O petista estava acompanhado do novo ministro da Saúde, Alexandre Padilha , que tomou posse na última segunda-feira (10) e participou de sua primeira agenda pública no cargo.





Lula afirmou que, até o final do próximo ano, o governo colocará mais de 2.000 ambulâncias em circulação. "Aí, eu posso olhar na cara de vocês e dizer: eu tenho orgulho de ter contribuído para salvar vidas neste país", disse.





Ele também reiterou o compromisso com as pessoas mais pobres e que o governo investe R$ 300 bilhões por ano para cuidar da população mais humilde. Além disso, o petista anunciou que, no dia 18 de março, será feito um comunicado oficial informando que quem recebe até R$ 5.000 não pagará Imposto de Renda no país. “Porque, na verdade, quem paga Imposto de Renda é quem tem desconto na fonte, porque não tem como sonegar. Quem ganha muito, às vezes, nem paga, inventa sempre uma mutreta qualquer para não pagar”, declarou Lula.