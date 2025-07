Exclusivo: ministro do Desenvolvimento e Assistência Social comenta saída do Brasil do Mapa da Fome

Em depoimento exclusivo à RECORD NEWS, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, comemorou a notícia de que o Brasil deixou o Mapa da Fome de 2025.

“Em primeiro lugar, eu destaco o compromisso do presidente do Brasil, o presidente Lula . Como ele diz, garantir os mais pobres no orçamento, ou seja, não faltar dinheiro, garantir que com isso a gente possa suportar todas as políticas estabelecidas dentro do plano Brasil Sem Fome", celebra.O ministro destaca o resultado alcançado por programas sociais. “Eu destaco a transferência de renda, o programa, o BPC (Benefício de Prestação Continuada), com cadastro moderno e eficiente, também essa estratégia da: onde estão as pessoas para que possamos cadastrar. Tem o direito? Garantir o direito a cada benefício”, diz.Dias ainda diz que o dado é “um” do presidente Lula. “A gente alcançou, para os anos de 2023 e 2024, após o Brasil ter voltado aolá em 2021, a condição de uma forte redução na insegurança alimentar, olhando ali cada região do Brasil, cada canto do Brasil de forma muito preparada, eficiente”, completa.