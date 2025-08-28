Google movimentou cerca de R$ 215 bilhões na economia brasileira em 2024

O relatório de impacto econômico divulgado pelo Google na última quinta-feira (21) apontou que a empresa movimentou cerca de R$ 215 bilhões na economia brasileira em 2024. O resultado representa um aumento de 15% em relação a 2023.



O montante inclui a receita anual para desenvolvedores na Play Store, retorno de investimento para anunciantes e criadores de conteúdo no YouTube . As ferramentas do Google Cloud também contribuíram para economias de custos e ganhos de eficiência.



O valor está distribuído por todas as regiões do Brasil, com a maior parte concentrada no Sudeste e a menor no Centro-Oeste.