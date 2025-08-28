Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Google movimentou cerca de R$ 215 bilhões na economia brasileira em 2024

Crescimento de 15% nas operações financeiras da empresa ficou concentrado na região Sudeste do país

Hora News|Do R7

O relatório de impacto econômico divulgado pelo Google na última quinta-feira (21) apontou que a empresa movimentou cerca de R$ 215 bilhões na economia brasileira em 2024. O resultado representa um aumento de 15% em relação a 2023.

O montante inclui a receita anual para desenvolvedores na Play Store, retorno de investimento para anunciantes e criadores de conteúdo no  YouTube. As ferramentas do Google Cloud também contribuíram para economias de custos e ganhos de eficiência.

O valor está distribuído por todas as regiões do Brasil, com a maior parte concentrada no Sudeste e a menor no Centro-Oeste.

  • hora-news
  • Brasil
  • Economia
  • Google

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.